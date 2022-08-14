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«Химки» — «Ахмат»: составы команд на матч пятого тура РПЛ

«Химки» — «Ахмат»: составы команд на матч пятого тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ахмата» на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ахмат».

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

«Ахмат»: Шелия, Журавлёв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Конате.

Подмосковные «Химки» набрали семь очков в четырёх матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (2) — на девятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).

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