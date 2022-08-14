«Оренбург» — «Торпедо»: составы команд на матч пятого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Торпедо» на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Торпедо».



«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин Вильчес, Вера, Воробьёв, Масилья.



«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Кутепов, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Калмыков.

«Оренбург» набрал три очка в четырёх матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).