«Оренбург» — «Торпедо»: составы команд на матч пятого тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Торпедо» на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Торпедо».
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин Вильчес, Вера, Воробьёв, Масилья.
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Кутепов, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Калмыков.
«Оренбург» набрал три очка в четырёх матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).
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