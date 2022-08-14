В «Спартаке» рассказали, что Мозеса растрогала поддержка клуба после травмы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с Мозесом, который травмировался в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с екатеринбургским »Уралом».
«Мозес скоро улетает в Германию на операцию. Скорее всего, во вторник. Реабилитация? Частично проведёт её там, затем вернётся. Травма тяжёлая, поэтому процесс восстановления — не самый быстрый.
Виктора очень растрогала поддержка клуба и ребят. Вы видели его пост, где он всех отметил. Мозес с нами, а мы — с ним. Мы его поддерживаем и ждём его скорейшего возвращения. Наш спартаковский игрок», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В данный момент «Спартак» проводит матч 5-го тура РПЛ с «Сочи». Подопечные Гильермо Абаскаля ведут в счёте 2:0.
- 14 августа 2022
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