Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш колизей!

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу московской команды над «Сочи» со счётом 3:0.



«Это наш колизей! Промес — лучший номер 10», – сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, как проходила встреча. На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.



«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.