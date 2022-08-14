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Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш колизей!

Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш колизей!
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу московской команды над «Сочи» со счётом 3:0.

«Это наш колизей! Промес — лучший номер 10», – сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, как проходила встреча. На 57-й минуте нападающий московского «Спартака» Квинси Промес открыл счёт в матче. Второй мяч красно-белых в матче забил на 71-й минуте полузащитник Антон Зиньковский. Этот гол стал для него первым за «Спартак». В концовке игры Промес оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:0.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился на пятой позиции.

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