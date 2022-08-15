Уткин: впечатляет игра, которую Абаскалю удалось поставить в «Спартаке»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал разгромную победу московского «Спартака» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0). После этой встречи красно-белые стали единоличными лидерами чемпионата России.

«Думал, что будет более упорная игра. К «Сочи» пора перестать относиться так, как прежде. Хотя бы потому, что команда изменила состав и главного тренера. Теперь там не очень простой вопрос: кого нужно называть главным тренером? Полагаю, что «Сочи» в ближайших турах – это не столько участник борьбы за высокие места, сколько команда, которая стабилизирует и ищет свою игру.

Стоит ли за это предъявлять претензии тренерскому штабу «Сочи»? Думаю, что нет. Хотя у нас есть пример другого рода – я имею в виду работу штаба Абаскаля в «Спартаке». На мой взгляд, это довольно невероятное достижение. «Спартак» не просто побеждает и забивает больше, чем соперник. Он вообще забил 14 мячей за пять туров – больше было только в 1993 году.

Но впечатляют не показатели. Впечатляет та игра, которую Абаскалю удалось поставить. Потому что она достаточно сложна – построена на высокой степени взаимопонимания. Откуда это может взяться так быстро, я, честно говоря, не знаю. А второе – это потрясающая физическая подготовка. В этих качествах «Спартак» по-настоящему прекрасен. Интересно ожидать его второй встречи с «Зенитом» в этом сезоне», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.