Жена Ари: у жён футболистов есть приоритет ничего не делать, но это не моя история

Наталья Грызлова, супруга бразильского нападающего Ари, имеющего российское гражданство, рассказала о своих профессиональных успехах и образе жизни.

«Я вошла в светскую жизнь. Слово домохозяйка ко мне не подходит. Не люблю сидеть на месте, всю жизнь работала. Сами понимаете, была возможность жить иначе – у жён футболистов есть приоритет ничего не делать, но это не моя история. Хоть у меня двое детей, но мне помогает няня – это позволяет мне заниматься другими делами. Было сотрудничество с крупными магазинами и большими компаниями. Какие-то рекламные проекты, много статей, фотосессии. Это не было прям серьёзным делом. Скорее, хобби для души. Я познакомилась с крутыми фотографами. Быстро завела знакомства, которые нужны именно мне. Поняла, что не место влияет на человека, а человек подстраивается под место. Всё в твоих руках», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Ари выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2017 год. В настоящее время нападающий выступает за «Атлетико Сеаренсе».

Полное интервью с Натальей Грызловой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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