Жена Ари: Галицкий – идол для меня и мужа

Супруга нападающего Ари Наталья Грызлова призналась, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий является идолом для неё и её мужа.

«Если Ари принял решение, то переубедить сложно. Со многими футболистами он на дружеской волне, ведь сам ещё играет. Может шутить с ребятами, хотя вне поля у него не получается уделить им много времени – хватает других дел.



Вспоминаю Сергея Николаевича Галицкого. Он всегда подходил к игрокам, интересовался как дела и как семья. Хотя представить его вне клуба за дружеским общением тяжело. Должна быть грань. А вообще, Галицкий – идол для меня и Ари. Мечтаю пообщаться с ним и получить ответы на вопросы, которые возникают постоянно», — рассказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Натальей Грызловой читайте здесь