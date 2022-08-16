«Крылья Советов» объявили о прибытии в расположение воспитанника «Спартака» Зотова
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Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов, находящийся в статусе свободного агента, прибыл в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.
32-летний Зотов — воспитанник «Спартака». Ранее футболист также выступал в академии «Локомотива», за донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Оренбург» и «Рубин», за который играл с 2020 года. В июле было объявлено об уходе футболиста из казанской команды.
С февраля 2017 по август 2020-го Зотов был игроком «Крыльев Советов». За самарскую команду Георгий в 80 матчах забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
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