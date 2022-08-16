Президент «Урала»: Гончаренко пригласили не для того, чтобы в пяти играх брать очко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера екатеринбургской команды.
«Мы пригласили Гончаренко для результата. Мы же его не для того пригласили, чтобы быть там же, где есть сейчас, и в пяти играх брали одно очко. Дай бог, чтобы у него получилось.
Я так же хочу, чтобы у Александра Александровича Алаева всё получилось. Я его давно знаю и знаю его работу. Я уверен, что всё у него должно получиться. Но это жизнь — она как угодно может сложиться. Но я надеюсь, что получится и здесь, и с нашим новым главным тренером», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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