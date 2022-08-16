Семак: сезон «Зенита» без поражений? Нам далеко до Арсена Венгера
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном сезоне без поражений в составе команды из Петербурга.
«Золотой сезон без поражений? Нам далеко до Венгера. Должны отталкиваться от своей игры.
Моуринью подарил пиццу игрокам? Мне не нужно покупать пиццы. У нас и так есть пицца в раздевалке. Этот вопрос отпадает. Где ещё могли бы провести тренировку? Посмотрим. Может, Новая Голландия. Шикарное место, прекрасное», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Лондонский «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в сезоне-2003/2004 английской Премьер-лиге (АПЛ). Это единственный случай в истории Премьер-лиги.
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
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