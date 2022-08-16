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Чистяков прокомментировал тренировку «Зенита» у памятника Петру I

Чистяков прокомментировал тренировку «Зенита» у памятника Петру I
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал тренировку команды у Медного всадника в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется подобные мероприятия хороши как для нас, так и для людей, которые здесь гуляют. Показали, как мы тренируемся, людям, которые сюда приехали. Было прикольно. Почаще надо так собираться», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

28-летний Чистяков — воспитанник «Зенита». Он покинул структуру команды из Санкт-Петербурга в 2016 году и вернулся спустя четыре года. Всего защитник выходил в 54 матчах за «Зенит», в которых забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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