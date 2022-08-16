Бен Дэвис: нельзя не захотеть пробежать сквозь кирпичную стену ради Антонио Конте

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис поделился мнением о главном тренере «шпор» Антонио Конте.



Напомним, во время матча 5-го тура АПЛ у Конте произошёл конфликт с наставником «Челси» Томасом Тухелем. Впервые оба тренера повздорили между собой при первом голе «Тоттенхэма», когда отличился датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Тогда Тухелю не понравилось активное празднование Конте, они столкнулись головами в попытке выяснить отношения. Затем оба специалиста всё же были удалены за конфликт после матча, возникший при рукопожатии.



«Мы привыкли видеть в нём страсть. Его послужной список говорит сам за себя. Он тренер мирового класса. Нельзя, будучи игроком его команды, не захотеть пробежать сквозь кирпичную стену ради него. Конте вдохновлён. Он чётко понимает, чего хочет от своей команды. Его переполняет страсть. Когда Конте говорит, нельзя просто сидеть и слушать», — приводит слова Дэвиса Sun.

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