Роналду: из последних 100 новостей обо мне только 5 были правдивыми

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальных сетях отреагировал на слухи о том, что он вскоре покинет английский клуб. Ранее сообщалось, что португалец может перейти в «Баварию», «Челси» или «Атлетико».

«Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. Средства массовой информации лгут. Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только пять были правдивыми», – написал Роналду в социальной сети.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» после двух туров занимает последнее место в английской Премьер-лиге. В двух матчах АПЛ участвовал Роналду. Он не отметился результативными действиями в играх с «Брайтоном» и «Брентфордом».