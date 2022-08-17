Игроки «Боки Хуниорс» подрались в раздевалке в перерыве матча

Защитник аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Самбрано и нападающий команды Дарио Бенедетто повздорили в раздевалке после первого тайма матча с «Расингом». Они вышли на вторую половину игры с ссадинами и царапинами после драки, а клуб применил к футболистам дисциплинарные санкции в виде временного отстранения от участия в чемпионате.



«После событий, которые произошли в перерыве игры с «Расингом», клуб сообщает, что футболисты Дарио Бенедетто и Карлос Самбрано не будут участвовать в двух следующих матчах команды», – гласит заявление на официальном сайте «Бока Хуниорс».



Оба игрока пропустят встречи «Боки» с «Росарио Сентраль» и «Дефенса и Хустисия». О финансовых взысканиях по отношению к нарушителям дисциплины не сообщается.

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