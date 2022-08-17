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Тренер «Сочи»: второй тайм со «Спартаком» — удар для нас. Но нет времени тухлить и плакать

Тренер «Сочи»: второй тайм со «Спартаком» — удар для нас. Но нет времени тухлить и плакать
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о том, как команда восприняла поражение от «Спартака» в Москве в рамках 5-го тура РПЛ.

«Для всех был ударом второй тайм со «Спартаком», результат, как это всё происходило. Конечно, было разочарование. Мы дали ребятам после матча пару выходных, чтобы они побыли со своими семьями, близкими, немного переключились. В среду начнём готовиться к следующему матчу. У нас нет времени тухлить, плакаться и ругаться», – сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Полностью интервью с Вадимом Гараниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Напомним, 14 августа на «Открытие Банк Арене» красно-белые забили три гола во втором тайме. На 57-й минуте отличился Квинси Промес, на 71-й Антон Зиньковский замкнул прострел Александра Соболева, а на 84-й Промес сыграл в стенку с Зобниным, сместился к центру и нанёс точный удар в дальний угол – 3:0.

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