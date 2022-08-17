«Атлетико» отклонил предложение на € 40-45 млн по Морате от одного из клубов АПЛ

29-летний испанский нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората привлёк внимание клуба чемпионата Англии, название которого не раскрывается. Об этом сообщает Cadena SER.
Согласно информации источника, предложение от клуба английской Премьер-лиги поступило около недели назад. Руководство «матрасников», которые после завершения аренды Мораты в «Ювентус» было намерено окончательно расстаться с форвардом, оценило работу Альваро на предсезонных сборах и отклонило предложение. Уже в первом туре нападающий показал, что такое решение было принято не зря – он отметился дублем в ворота «Хетафе».
Напомним, ранее уже выступал в чемпионате Англии в составе лондонского «Челси», за который провёл 72 встречи во всех турнирах, отметившись 24 голами и шестью результативными передачами.
Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Хетафе».
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 17 августа 2022
-
04:58
-
04:54
-
04:45
-
04:34
-
03:56
-
03:41
-
03:39
-
03:18
-
03:08
-
02:56
-
02:35
-
02:33
-
02:13
-
02:03
-
01:48
-
01:44
-
01:29
-
01:27
-
01:15
-
01:14
-
00:51
-
00:50
-
00:37
-
00:16
- 16 августа 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:19
-
23:04
-
22:53
-
22:26
-
22:20