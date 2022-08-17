«Атлетико» отклонил предложение на € 40-45 млн по Морате от одного из клубов АПЛ

29-летний испанский нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората привлёк внимание клуба чемпионата Англии, название которого не раскрывается. Об этом сообщает Cadena SER.

Согласно информации источника, предложение от клуба английской Премьер-лиги поступило около недели назад. Руководство «матрасников», которые после завершения аренды Мораты в «Ювентус» было намерено окончательно расстаться с форвардом, оценило работу Альваро на предсезонных сборах и отклонило предложение. Уже в первом туре нападающий показал, что такое решение было принято не зря – он отметился дублем в ворота «Хетафе».

Напомним, ранее уже выступал в чемпионате Англии в составе лондонского «Челси», за который провёл 72 встречи во всех турнирах, отметившись 24 голами и шестью результативными передачами.

Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Хетафе».

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