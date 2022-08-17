Игрок «Амкала» Блатов: на матчах нужно больше народу. Буду рад играть в больших «Лужниках»

Футболист любительского клуба «Амкал» Виктор Блатов оценил атмосферу матча 1/256 финала Кубка России с «Зорким», который завершился победой его команды в серии пенальти, и рассказал о желании сыграть в больших «Лужниках».
«Атмосфера крутая, но нужно больше народу. Может быть, надо менять локацию, потому что на нас бы пришло больше человек, чем сейчас. Большие «Лужники»? Я там играл. Был бы рад, если бы там сыграл «Амкал», – сказал Блатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, основное время встречи «Амкал» – «Зоркий» завершилось вничью 1:1. На 23-й минуте забил игрок красногорцев Сергей Поповицкий, но на 58-й минуте бывший нападающий «Зенита» и «Шальке» Алексей Гасилин сравнял счёт. В серии 11-метровых ударов победу одержал «Амкал» (8:7).
- 17 августа 2022
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