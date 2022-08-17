Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Бронкхорст — о первом матче с ПСВ в Лиге чемпионов: ещё ничего не ясно

Ван Бронкхорст — о первом матче с ПСВ в Лиге чемпионов: ещё ничего не ясно
Комментарии

Наставник «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал ничью с ПСВ (2:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Это был очень равный матч. Ещё ничего не ясно. У нас по-прежнему есть шансы пройти дальше. ПСВ — отличная команда, они показали это сегодня.

Антонио Чолак придал команде необходимой энергии. Его скорость работы при отсутствии мяча у нашей команды действительно хороша. Он забил отличный гол. Я доволен его игрой», — приводит слова ван Бронкхорста BT Sport.

Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 ПСВ — «Рейнджерс» состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».

Новость по теме
Ван Нистелрой выразил надежду на помощь фанатов ПСВ в ответном поединке с «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022