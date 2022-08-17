Игрок «Амкала» Финито: «Тверь»? Нам всё по плечу. Приедет много наших фанатов

Игрок «Амкала» Никита Куриленко, он же Финито, после победы над командой «Зоркий» в рамках 1/256 финала Кубка России в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное время) высказался по поводу будущего соперника в следующей стадии турнира – «Твери».
«Что думаю по поводу «Твери»? Понятия не имею. Если по «Зоркому» у нас была информация, хотя мы о нём узнали менее чем за неделю до матча, то по «Твери» особо информации нет. Насколько я понимаю, они посильнее будут. Но я думаю, что «Амкалу» всё по плечу, тем более что будет время подготовиться, отдохнуть, соперника уже знаем. Всё в наших силах.
Думаю, в Тверь приедет много болельщиков «Амкала». И не только приедет, ещё и местные с удовольствием придут на матч», — сказал Куриленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 17 августа 2022
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