Игрок «Амкала» Финито: судья пытался поддушить. Может, не хотели нас в Кубке видеть

Игрок «Амкала» Никита Куриленко, он же Финито, прокомментировал судейство в матче с командой «Зоркий» в рамках 1/256 финала Кубка России, в котором его клуб победил в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное время).



«По поводу возможных пенальти в ворота «Зоркого» – меня смущает момент с Гасилиным во втором тайме, когда он прокинул мяч мимо, защитник падает и головой заплетает ноги. Мне кажется, что в этом моменте надо было ставить пенальти.



В принципе, чувствовалось, что судья где-то пытался немножко поддушить нас. Возможно, во мне говорит субъективизм, но со стороны создалось ощущение, что, возможно, не хотят нас дальше в Кубке видеть. Это моё мнение, но по итогу же нам это не помешало, значит, справились со всем. Это была ещё одна преграда и ещё один пунктик в сценарии, который нам надо было превозмочь», — сказал Куриленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.