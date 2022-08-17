Гаранин: скажу, что уход Кассьерры и Родригао не повлиял на «Сочи», ― назовут сумасшедшим
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об уходе футболистов Родригао и Матео Кассьерры в санкт-петербургский «Зенит». Наставник отметил, что потери этих игроков существенны для клуба.
«Если скажу, что уход Родригао и Кассьерры не повлиял на «Сочи», то все скажут, что я сумасшедший. Родригао сейчас – один из самых сильных защитников РПЛ. Кассьерра – один из тех нападающих, которые классно используют свои моменты, много забивают. Понятно, что то количество голов, которое он забил в прошлом сезоне, – это ещё и заслуга игроков рядом. Уход Матео – это большая потеря для «Сочи». Но плакаться и говорить, что без них не выплывем, мы не будем», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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