Гаранин: скажу, что уход Кассьерры и Родригао не повлиял на «Сочи», ― назовут сумасшедшим

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался об уходе футболистов Родригао и Матео Кассьерры в санкт-петербургский «Зенит». Наставник отметил, что потери этих игроков существенны для клуба.

«Если скажу, что уход Родригао и Кассьерры не повлиял на «Сочи», то все скажут, что я сумасшедший. Родригао сейчас – один из самых сильных защитников РПЛ. Кассьерра – один из тех нападающих, которые классно используют свои моменты, много забивают. Понятно, что то количество голов, которое он забил в прошлом сезоне, – это ещё и заслуга игроков рядом. Уход Матео – это большая потеря для «Сочи». Но плакаться и говорить, что без них не выплывем, мы не будем», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.