Юрий Газинский близок к переходу в «Урал», игрок прилетел в Екатеринбург

Полузащитник Юрий Газинский близок к переходу в «Урал». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Газинский прилетел в Екатеринбург, переговоры в финальной стадии. В ближайшее время контракт должен быть подписан», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывался в национальную команду России.

«Урал» в пяти матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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