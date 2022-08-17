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Агент Сафонов — о «Локомотиве»: приключения немецких аферистов за деньги РЖД

Агент Сафонов — о «Локомотиве»: приключения немецких аферистов за деньги РЖД
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о неудачах «Локомотива» на старте нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги, а также высказался о судейских ошибках в матчах чемпионата России.

«Локомотив» идёт под откос. Мне кажется, это немецкая модель известного фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Только здесь «Приключения немецких аферистов за деньги РЖД».

Думаю, ЦСКА будет бороться за чемпионство. Несмотря на какие-то странные судейские стандарты. Я вам уже говорил, что в РПЛ все равны, а некоторые «равнее». Пока я не сказал бы, что ошибок судейских стало сильно меньше», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

«Локомотив» в пяти матчах набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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