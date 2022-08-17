Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды
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Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Форвард продолжит сезон-2022/2023 в Израиле.
Полузащитник проведёт остаток сезона в клубе из Беэр-Шевы, срок аренды истекает 15 июня 2023 года. По итогам прошлого сезона израильский клуб в своём национальном первенстве занял второе место.
22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Минувший сезон Магомед-Шапи Сулейманов отыграл в составе турецкого «Гиресунспора» на правах аренды.
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