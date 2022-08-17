Бувач — о новичке Майсторовиче: он один из лучших молодых защитников Европы

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании клубом защитника Милана Майсторовича.
«Милан — один из лучших молодых защитников Европы. Несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, он выбрал нас, потому что мы особенно пристально наблюдали за ним и потому, что именно в «Динамо» молодые футболисты получают наибольшие возможности для прогресса», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.
Майсторович выступает за юношескую команду «Войводины». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока обороны в € 25 тыс. Полноценный переход произойдёт через полгода, так как, по правилам ФИФА, запрещены прямые трансферы несовершеннолетних футболистов между лигами. Именно поэтому Милан приедет в российский клуб чуть позже.
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