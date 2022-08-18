Бразильцы Вандерсон и Энрике Каю продлили контракты с «Монако» до 2027 года, сообщает официальный сайт команды.

21-летний защитник Вандерсон перешёл в стан монегасков в январе этого года из бразильского «Гремио» за € 11 млн. В составе «Монако» он уже провёл 26 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

25-летний полузащитник Энрике Каю стал игроком красно-белых летом 2020 года, перейдя из мадридского «Атлетико» за € 8 млн. Футболист принял участие в общей сложности в 87 играх за «Монако», отметившись двумя голами и 18 результативными передачами. Ранее он также выступал за бразильские «Гремио», «Флуминенсе», «Парану».

«Монако» после двух туров французской Лиги 1 набрал четыре очка. В следующем туре монегаски встретятся с «Лансом».