Вандерсон и Энрике Каю продлили контракты с «Монако»
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Бразильцы Вандерсон и Энрике Каю продлили контракты с «Монако» до 2027 года, сообщает официальный сайт команды.
21-летний защитник Вандерсон перешёл в стан монегасков в январе этого года из бразильского «Гремио» за € 11 млн. В составе «Монако» он уже провёл 26 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
25-летний полузащитник Энрике Каю стал игроком красно-белых летом 2020 года, перейдя из мадридского «Атлетико» за € 8 млн. Футболист принял участие в общей сложности в 87 играх за «Монако», отметившись двумя голами и 18 результативными передачами. Ранее он также выступал за бразильские «Гремио», «Флуминенсе», «Парану».
«Монако» после двух туров французской Лиги 1 набрал четыре очка. В следующем туре монегаски встретятся с «Лансом».
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