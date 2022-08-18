Черчесов перед матчем с «Шэмрок Роверс» рассказал о сильных сторонах ирландцев

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы с ирландским клубом «Шэмрок Роверс».
«Мы проанализировали соперника, как и любого другого в еврокубках или чемпионате Венгрии. У «Шэмрок Роверс» хорошие игроки, но самое важное – они сильны как коллектив. Действуют достаточно агрессивно и жёстко, что привычно для британских команд. Могут использовать длинные передачи. Удовлетворит ли нас победа в один мяч? Могу точно сказать, что завтра будет лишь первая часть противостояния. Вы же видели сами: мы проиграли «Словану» дома, но победили на выезде и прошли дальше. Сыграли 1:1 с «Карабахом» в гостях, но проиграли дома. И голы на выезде по решению УЕФА больше не учитываются. Мы хотим победить и по итогам двух матчей попасть в групповой этап Лиги Европы», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
Первый матч «Ференцварош» проведёт на своём поле в Будапеште 18 августа. Начало — в 19:30 мск. Ответная игра состоится в Дублине через неделю, 25 августа.
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