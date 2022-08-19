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Футболистка Кики объяснила, почему перешла из «Рубина» в «Зенит» в разгар сезона

Футболистка Кики объяснила, почему перешла из «Рубина» в «Зенит» в разгар сезона
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В августе гаитянская футболистка Кики перешла из женского «Рубина» в «Зенит», проведя в Казани только полгода. За казанский клуб Кики забила семь голов в 15 матчах. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» она рассказала, сколько времени обдумывала предложение петербуржцев.

«Мне кажется, об интереса «Зенита» я узнала последней — недели за две до самого трансфера. Сначала я взяла время, чтобы обдумать предложение, потому что не думала о том, чтобы переезжать из Казани. Но потом я поняла, что лучше уехать. Все ждали только моего ответа, я думала где-то около недели. Решила, что здесь смогу продолжать расти и много чему научиться. Плюс мы можем стать чемпионами», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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