ЦСКА ведёт переговоры о переходе защитника «Портимоненсе» Роши
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Руководство ЦСКА ведёт переговоры о переходе защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 27-летнего игрока.
Комментарии
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