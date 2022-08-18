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ЦСКА ведёт переговоры о переходе защитника «Портимоненсе» Роши

ЦСКА ведёт переговоры о переходе защитника «Портимоненсе» Роши
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Руководство ЦСКА ведёт переговоры о переходе защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 27-летнего игрока.

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