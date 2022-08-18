«Урал» покинул Кирилл Колесниченко

Полузащитник «Урала» Кирилл Колесниченко покинул екатеринбургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Колесниченко является воспитанником академии «Чертаново». В 2015 году он был внесён в официальную заявку клуба в ПФЛ, став самым молодым профессиональным игроком в России на тот момент. В 2016 году в матче с «Локомотивом» Кирилл дебютировал за «Чертаново», выйдя на замену. В первой половине сезона-2017/2018 он сыграл за «Чертаново» одну игру в Кубке России и 10 игр в ПФЛ.

3 сентября 2020 года Колесниченко перешёл из казахстанского «Кайрата» в волгоградский «Ротор» на правах аренды, откуда в январе 2021-го на правах субаренды перешёл в «СКА-Хабаровск». Всего полузащитник в своей карьере провёл 65 матчей и забил шесть мячей.