«Аякс» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Антони на € 80 млн

Руководство «Аякса» отказалось продать полузащитника команды Антони «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic. По данным источника, «МЮ» предлагал за игрока атаки € 80 млн. Тем не менее предложение англичан не устроило амстердамцев.
«Аякс» хочет, чтобы игрок остался в команде. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» не готов увеличивать предложение. В связи с этим вероятность перехода оценивается как низкая.
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 33 встречах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
Антони хорошо знаком главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который ранее возглавлял «Аякс». Напомним, английский клуб неудачно стартовал в новом сезоне, команда потерпела два поражения в АПЛ.
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