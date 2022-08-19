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«Аякс» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Антони на € 80 млн

«Аякс» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Антони на € 80 млн
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Руководство «Аякса» отказалось продать полузащитника команды Антони «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic. По данным источника, «МЮ» предлагал за игрока атаки € 80 млн. Тем не менее предложение англичан не устроило амстердамцев.

«Аякс» хочет, чтобы игрок остался в команде. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» не готов увеличивать предложение. В связи с этим вероятность перехода оценивается как низкая.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 33 встречах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Антони хорошо знаком главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который ранее возглавлял «Аякс». Напомним, английский клуб неудачно стартовал в новом сезоне, команда потерпела два поражения в АПЛ.

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