Экс-нападающий «Спартака» Уорис перешёл в кипрский «Анортосис»
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Ганский нападающий Маджид Уорис, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», продолжит карьеру на Кипре. 30-летний форвард подписал контракт с местным «Анортосисом», информирует официальный сайт клуба.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/2024.
«Мы приветствуем футболиста в нашей команде и желаем ему успехов», — написала пресс-служба «Анортосиса».
Напомним, Уорис сыграл за «Спартак» 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также Маджид выступал за французские «Нант», «Лорьян», «Страсбург», «Валансьен», португальский «Порту», турецкий «Трабзонспор» и шведский «Хэкен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего ганского нападающего в € 1,2 млн.
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