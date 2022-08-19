Экс-нападающий «Спартака» Уорис перешёл в кипрский «Анортосис»

Ганский нападающий Маджид Уорис, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», продолжит карьеру на Кипре. 30-летний форвард подписал контракт с местным «Анортосисом», информирует официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/2024.

«Мы приветствуем футболиста в нашей команде и желаем ему успехов», — написала пресс-служба «Анортосиса».

Напомним, Уорис сыграл за «Спартак» 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также Маджид выступал за французские «Нант», «Лорьян», «Страсбург», «Валансьен», португальский «Порту», турецкий «Трабзонспор» и шведский «Хэкен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего ганского нападающего в € 1,2 млн.