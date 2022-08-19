Апелляционный комитет РФС сократил дисквалификацию тренера ЦСКА Искакова

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) сократил срок дисквалификации тренера ПФК ЦСКА Мурата Искакова, оскорблявшего арбитра в одном из последних матчей армейцев.



«Апелляционный комитет РФС по итогам обращения ПФК ЦСКА сократил срок дисквалификации тренера нашей команды Мурата Искакова с трёх матчей до двух. Таким образом, помимо игры с «Зенитом», он пропустит только ближайшую встречу с «Ахматом», — написала пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале.

Напомним, Искаков был дисквалифицирован за нецензурную лексику и оскорбления в адрес бригады арбитров матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел» (4:1).

ЦСКА за пять туров набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.