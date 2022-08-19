«Притёрлись, сдружились и сыгрались». Карраскаль рассказал об атмосфере в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил старт сезона в исполнении команды, а также рассказал об атмосфере в стане армейцев. По его словам, хорошая атмосфера в раздевалке была всегда, но сейчас она вышла на новый уровень за счёт дружеских отношений между футболистами.
«Ожидал ли я такой успешный старт команды в РПЛ? Мы работаем как раз ради этого, стараемся воплотить в жизнь все наработки тренерского штаба. При этом не собираемся останавливаться, планируем двигаться дальше, развиваться и достигать самых больших высот.
Хочу, чтобы все знали — я также тренируюсь, играю, делаю всё примерно одинаково. Только весной никак не получалось забить, а сейчас и голы пришли. Отношение к футболу у меня на том же уровне — усердно работаю, тренируюсь на пределе, выкладываюсь на сто процентов. Безусловно, сказывается и поддержка команды, все ребята помогают друг другу.
Улучшилась ли атмосфера в ЦСКА? Хорошая атмосфера в раздевалке была всегда. Возможно, немного не хватало взаимопонимания, у нас только зарождалась дружба в коллективе. А сейчас, по прошествии пяти месяцев, у меня, Хесуса Медины и вернувшегося Чалова совсем другое отношение друг к другу. Мы притёрлись, сдружились и сыгрались. Поэтому атмосфера вышла на совершенно иной качественный уровень, хотя, повторюсь, она изначально была хорошей», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.
Напомним, 23-летний Карраскаль был арендован московским клубом до конца сезона-2021/2022 в зимнее трансферное окно. После этого команда приняла решение выкупить его контракт. За ЦСКА Хорхе уже успел провести 18 матчей, забить четыре гола и отдать три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского атакующего полузащитника в € 7 млн.
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