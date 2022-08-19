Создатель Медиалиги объявил, что один из матчей нового сезона пройдёт на «Открытие Арене»

Основатель Медиалиги Николай Осипов рассказал о том, как проходила игра 1/256 финала Фонбет Кубка России между 2DROTS и «Чертаново» на «Арене Химки», а также анонсировал, что один из предстоящих матчей турнира состоится на стадионе «Открытие Арена».



«Арена Химки» на матче 2DROTS заполнилась ровно настолько, насколько разрешили. Пришло бы ещё больше народу! Мы испытали это на финале Медиалиги, когда играли на стадионе «Динамо». Забегая вперёд, скажу, что 24 сентября внутри самой Медиалиги у нас будет возможность сыграть на «Открытие Арене». Это будет матч регулярного чемпионата, куда будет допущено около 15 тысяч зрителей. Что-то подсказывает, это будет новый рекорд с точки зрения посещаемости медийных матчей. Медиафутбол бьёт все рекорды и по посещаемости, и по просмотрам. Это не может не радовать», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.