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«Интер» снова отказал «ПСЖ» в продаже Шкриньяра за € 50 млн

«Интер» снова отказал «ПСЖ» в продаже Шкриньяра за € 50 млн
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«Интер» снова отказал французскому «ПСЖ» в продаже своего защитника Милана Шкриньяра. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, миланский клуб не согласился на сделку в размере € 50 млн + бонусы.

По сведениям инсайдера, «Интер» не собирается продавать Шкриньяра, так как он является ключевым игроком клуба. Кроме того, итальянцы готовятся сделать защитнику сборной Словакии новый долгосрочный контракт в ближайшее время. Текущее соглашение между сторонами истекает в июне 2023 года.

Напомним, Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и забил три гола. С 2016 года Шкриньяр вызывается в национальную команду Словакии.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»:

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