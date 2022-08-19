Кечинов: «Динамо» — опасный соперник для «Спартака». Настрой будет сумасшедшим

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящую встречу красно-белых с московским «Динамо» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, чтобы красно-белые не останавливались на достигнутом и продолжили свою победную серию. Безусловно, будет тяжело. «Динамо» с приходом нового тренера поменяло игровой рисунок, тактику. Они начали играть больше на контратаках. Но впереди у них есть те же Смолов, Захарян, которые за счёт индивидуального мастерства могут решить тот или иной эпизод. Динамовцы для «Спартака» опасный соперник. Спартаковцам надо играть в обороне так же, как и в последних матчах, а впереди есть люди, которые набрали оптимальную форму: Соболев и Промес. Ожидаю серьёзной и зрелищной игры, но мой фаворит — «Спартак». Настрой у «Динамо» будет сумасшедшим», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча «Спартака» и «Динамо» состоится 20 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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