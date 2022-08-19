Кечинов: «Динамо» — опасный соперник для «Спартака». Настрой будет сумасшедшим

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предстоящую встречу красно-белых с московским «Динамо» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, чтобы красно-белые не останавливались на достигнутом и продолжили свою победную серию. Безусловно, будет тяжело. «Динамо» с приходом нового тренера поменяло игровой рисунок, тактику. Они начали играть больше на контратаках. Но впереди у них есть те же Смолов, Захарян, которые за счёт индивидуального мастерства могут решить тот или иной эпизод. Динамовцы для «Спартака» опасный соперник. Спартаковцам надо играть в обороне так же, как и в последних матчах, а впереди есть люди, которые набрали оптимальную форму: Соболев и Промес. Ожидаю серьёзной и зрелищной игры, но мой фаворит — «Спартак». Настрой у «Динамо» будет сумасшедшим», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Встреча «Спартака» и «Динамо» состоится 20 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
- 19 августа 2022
-
21:08
-
21:03
-
20:57
-
20:34
-
20:16
-
20:12
-
20:02
-
19:49
-
19:20
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:15
-
18:04
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:43