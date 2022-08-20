Ян Дюрица: не рекомендую Дзюбе повторять в Турции шутку с Азмуном

Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался о переходе Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Чего Артёму категорически нельзя делать? Надо, чтобы он не внёс никаких разрушений в команду. Если он придёт и, может быть, будет вести себя, как в России, они это не поймут. Нужно быть чуть-чуть аккуратнее, посмотреть вокруг себя, приглядеться к команде, понять, где проходит граница и не пересечь её. Это почувствует и команда, и болельщики. Но я думаю, Дзюба едет туда не разрушать, а помочь. И если он откроется, покажет, что хороший, все его примут.
Повторять шутку с Азмуном? Нет, это не рекомендую ему. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки. Нужно быть с этим аккуратнее, думаю, ему там всё объяснят», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».
Напомним, во время выступления Дзюбы в РПЛ, после матча с «Краснодаром», победа в котором принесла «Зениту» чемпионство в сезоне-2019/2020, Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке сымитировали половой акт.
Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях
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