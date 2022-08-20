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Роналдиньо объяснил успешные выступления Жезуса в «Арсенале»

Роналдиньо объяснил успешные выступления Жезуса в «Арсенале»
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о переходе нападающего Габриэла Жезуса в «Арсенал».

«Когда Габриэл присоединился к «Манчестер Сити», я сказал, что он станет одним из лучших футболистов мира. Когда ему дали шанс, он показал, на что способен, но в «Манчестер Сити» ему никогда не давали той любви, которой заслуживает игрок его уровня.

В «Арсенале» Жезус оказался в центре внимания. Тренер и болельщики проявили к нему доверие и любовь, и он уже отплачивает за это. В нынешнем сезоне я многого от него ожидаю. Он отплатит за проявленную любовь, показав, что является не только одним из лучших игроков АПЛ, но и одним из лучших в Европе», — приводит слова Роналдиньо Mirror.

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