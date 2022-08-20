Брейтуэйт рассчитывает на шанс в «Барселоне» в случае ухода Обамеянга или Депая

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт хочет остаться в каталонской клубе в случае ухода из команды некоторых атакующих игроков. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, форвард обратился к руководству клуба с просьбой оставить его. Желание датчанина связано с тем, что клуб в ближайшее время может расстаться с форвардами Пьером-Эмериком Обамеянгом и Мемфисом Депаем. Если эти атакующие игроки уйдут, в клубе останутся только 2 форварда — Роберт Левандовски и Брейтуэйт.

Ранее сообщалось, что недавно между наставником сине-гранатовых Хави и датчанином состоялся разговор, в ходе которого футболист заявил, что хочет остаться в команде, несмотря на интерес со стороны других клубов. После назначения Хави Брейтуэйт провёл на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 – в Ла Лиге и 12 – в Кубке Испании.



Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач.