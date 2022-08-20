«Химки» — «Локомотив»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнётся в 15:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Арене Химки» в Химках. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано, Изидор.
Химчане занимают девятое место в чемпионате России. В активе команды семь очков после пяти игр первенства при разнице голов 8:6. Москвичи располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. Они набрали три очка, трижды сыграв вничью, а общее соотношение голов составляет 4:12.
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