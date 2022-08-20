Едвай вернётся в общую группу «Локомотива» на следующей неделе

Защитник «Локомотива» Тин Едвай вернётся в общую группу команды на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сегодня «Химки» встретятся с «Химками» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 15:00 по мск и пройдёт на стадионе «Арена Химки».

Едвай в четверг перед игрой почувствовал дискомфорт. После консультации с медицинским штабом хорват занимался по индивидуальной программе. Его возвращение в общую группу ожидается на следующей неделе.

Напомним, Тин Едвай перешёл в «Локомотив» из немецкого «Байера» перед началом прошлого сезона, в котором он провёл за железнодорожников 20 матчей и забил два мяча. Едвай также провёл 26 матчей за сборную Хорватии, отличившись дважды.