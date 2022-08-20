Бышовец: для «Динамо» матч со «Спартаком» будет испытанием

Бывший главный тренер «Динамо» и «Зенита» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак».
«Проведённые накануне матчи оставили впечатление, что сегодняшний «Спартак» — команда, которая претендует на неудобного соперника для «Динамо». Матчи, проведённые между командами ранее, включая финал Кубка России, говорят о том, что для динамовцев сегодняшний матч будет испытанием.
В предыдущих матчах динамовцам не удалось избавиться от проблем с реализацией, от проблем в обороне, где в центральной зоне потери игроков по объективным причинам. «Спартак» смотрелся в матче с «Сочи» очень мобильно. Надо говорить о том, что команда выглядит достаточно хорошо, чтобы в течение матча держать в напряжении оборону соперника. У «Динамо» будут сложности и проблемы в сдерживании разыгравшихся игроков атаки, в частности Промеса.
Учитывая то, что я динамовец с более чем 50-летним стажем, верю, что для «Динамо» сегодня будет матч, который ознаменует решение задач в турнирной таблице и продолжение борьбы за высшие титулы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 августа 2022
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