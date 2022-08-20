Игроки «Спартака» вышли на матч с «Динамо» в футболках в поддержку Мозеса

Футболисты московского «Спартака» вышли на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» в футболках с изображением полузащитника Виктора Мозеса, который перенёс операцию после повреждения ахиллова сухожилия.

«Скорейшего восстановления, Виктор», — гласит надпись на майках.

31-летний Мозес перешёл в московскую команду на правах аренды из «Челси» в октябре 2020 года. В конце сезона-2020/2021 «Спартак» выкупил трансфер нигерийского футболиста. Всего за красно-белых Мозес в 58 матчах забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

«Спартак» начал сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с четырёх побед и одной ничьей. С 13 очками команда Гильермо Абаскаля идёт на первом месте турнирной таблицы чемпионата.