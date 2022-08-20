Магкеев: «Локо» в таком положении, что надо побеждать хоть вдесятером, хоть вдевятером

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась со счётом 3:0. Москвичи играли весь второй тайм в меньшинстве.



«Уверенная победа была нужна нам как воздух. Сейчас рано говорить, что всё хорошо, но, надеюсь, мы на правильном пути. После сегодняшней игры есть основания думать именно так. Сильно ли повлияло на ход матча удаление? Мы сейчас в такой ситуации, что нужно было непременно побеждать. Хоть вдесятером, хоть вдевятером. Лучшая моя игра в сезоне? Давайте обойдёмся без громких слов. Выиграли, сыграли на ноль, нужно двигаться дальше. Пока это всё, что можно сказать», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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