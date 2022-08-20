Николай Писарев прокомментировал второе поражение подряд тренером «Химок»

Главный тренер «Химок» Николай Писарев высказался о поражении команды от «Локомотива» (0:3) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«По сравнению с прошлой игрой мы начали тайм хорошо: до 20-й минуты всё было довольно неплохо, мы создавали моменты. Но пропустили два мяча, особенно обидный — второй со стандарта. Как раз о чём мы говорили всю неделю после матча с «Ахматом», где у нас второй гол был со стандарта. Это обидно.

Во втором тайме создали много моментов за счёт большинства, но здесь уже сыграла реализация. Есть над чем работать, понятно, какие слабые места. Отрадно, что удаётся переходить на схему, она вынужденная вторую игру: мы играем в два центральных защитника. Команде, которая долгое время играла в другую схему в официальных матчах, непросто это делать, но мы это делаем», — сказал Писарев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Химки».

53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа. Под его руководством команда проиграла обе встречи.