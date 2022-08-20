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В «Локомотиве» прокомментировали информацию об интересе к защитнику Митаю

В «Локомотиве» прокомментировали информацию об интересе к защитнику Митаю
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Cпортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отказался комментировать информацию об интересе команды к защитнику греческого АЕКа Марио Митаю.

«Пока не готов прокомментировать информацию про албанского защитника. Но я считаю, что у нас только одна левша в команде — это Наир Тикнизян, и поэтому мы рассматриваем на эту позицию усиление. К тому же мы продали Бека-Бека, нам в центр игрока не хватает», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

19-летний Митай — воспитанник АЕКа. За первый состав греческой команды защитник в 16 матчах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Митай — уроженец греческого города Афины, но выступает за молодёжную сборную Албании.

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