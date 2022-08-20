Цорн: решения судьи непонятны, красной карточки у Мампасси не было
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн оценил решения судьи Ивана Сиденкова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Химками» (3:0).
«У Мампасси не было красной, я не знаю, может, судья перенервничал, может, он волновался во время матча. Были решения, которые мне были непонятны. Но я рад за ребят, они правильно отреагировали, не дали себя спровоцировать и довели матч до хорошего конца. Считаю, что там была жёлтая», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Голами в составе московской команды в матче с «Химками» отметились Гирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили. Прямую красную карточку на 45-й минуте получил защитник железнодорожников Марк Мампасси.
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