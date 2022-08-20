Цорн: главный тренер «Локомотива» — Циннбауэр, а Комппер участвует в процессе

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о тренерских позициях в московской команде.

«У нас главный тренер Йозеф Циннбауэр, так написано на сайте. Марвин активно участвует в процессе, но Йозеф выше. Циннбауэр отвечает за атаку и навыки при владении мячом, а Марвин больше по защитникам, он знает философию против мяча, по которой мы хотим играть», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» сегодня, 20 августа, на стадионе «Арена Химки» разгромил подмосковные «Химки» со счётом 3:0. Московская команда набрала шесть очков и поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда Циннбауэра сыграет дома с «Оренбургом» 28 августа, а в первом осеннем матче встретится с «Ахматом».