Соболев: на Умярова все накинулись, но мы одна команда. Все его поддержат
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Форвард «Спартака» Александр Соболев поддержал полузащитника Наиля Умярова после его результативной ошибки в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).
«Не могу сказать, что возникли какие-то проблемы. Ошиблись, не забили — бывает. В таких матчах и решают такие ошибки. Ничего страшного. На Умярова наверняка все накинулись, но так бывает. Мы одна команда – Наиля все поддерживаем», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Умяров пытался всячески отвлечь хавбека Даниила Фомина во время исполнения пенальти в финале Кубка России сезона-2021/2022. Вероятно, это помогло: Фомин не реализовал удар, а «Спартак» выиграл трофей. В сегодняшней игре Умяров отдал результативную передачу на Константина Тюкавина.
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